Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года

Министерство экономического развития России представило масштабную программу подготовки специалистов для сферы внешнеэкономической деятельности до 2030 года. Документ был рассмотрен на стратегической сессии «Подготовка кадров в сфере ВЭД в целях обеспечения национальных целей развития» под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака, которая состоялась на площадке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Программа предусматривает системные меры по преодолению кадрового дефицита и устранению разрыва между потребностями бизнеса и возможностями образовательной системы. Она направлена на решение ключевых вызовов, с которыми сталкиваются российские экспортеры, включая необходимость формирования новых логистических цепочек, освоения альтернативных финансовых инструментов и глубокого понимания рынков стран-партнеров.

В рамках программы предусмотрена масштабная модернизация образовательного процесса. В ближайшие годы планируется: разработка 180 учебно-методических комплексов и онлайн-курсов по актуальным направлениям ВЭД, профессиональная переподготовка 3 тыс. преподавателей вузов, проведение 20 международных мероприятий по обмену опытом с участием вузов стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, актуализация федеральных образовательных стандартов с учетом новых требований к специалистам.

Координацию работы возьмет на себя созданный для этих целей Методический центр на базе Всероссийской академии внешней торговли, который обеспечит взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и региональными властями. «Центр формируется как платформа сотрудничества ведущих вузов, представителей бизнеса и органов власти. Его работа строится по трем направлениям: мероприятия для школьников (олимпиады, профориентация, взаимодействие с родителями), внедрение образовательных модулей в вузах, привлечение бизнеса к подготовке студентов и преподавателей, повышение квалификации и переподготовка действующих специалистов по ВЭД», — отметила ректор ВАВТ Минэкономразвития Виттория Идрисова.

По ее словам, в рамках пилотного запуска в течение 2024-2025 учебного года ВАВТ подготовил 10 образовательных модулей и реализовал программы повышения квалификации более 70 своих преподавателей по наиболее актуальным вопросам повестки ВЭД.

В ходе обсуждения программы подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности участники обозначили ряд ключевых вопросов, требующих детальной проработки. Один из них — определение формата подготовки кадров: будет ли это отдельная специальность или набор компетенций, интегрированных в существующие профессии «Сейчас мы работаем над фундаментом, который обеспечит устойчивость экономики. Ценность программы не в оперативности подачи, а в том, чтобы найти ответы на все вопросы, ведь подготовка кадров для ВЭД — стратегическая задача для страны», — подчеркнул М. Решетников.

После доработки программа будет направлена в правительство РФ для утверждения. Ожидается, что ее реализация позволит ежегодно выпускать до 25 тыс. специалистов, обладающих актуальными навыками для работы в условиях новых экономических реалий. Это станет значимым шагом в укреплении кадрового потенциала России в сфере международного сотрудничества и торговли.