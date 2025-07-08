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Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
08.07.2025

Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года

    • Министерство экономического развития России представило масштабную программу подготовки специалистов для сферы внешнеэкономической деятельности до 2030 года. Документ был рассмотрен на стратегической сессии «Подготовка кадров в сфере ВЭД в целях обеспечения национальных целей развития» под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака, которая состоялась на площадке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

    Программа предусматривает системные меры по преодолению кадрового дефицита и устранению разрыва между потребностями бизнеса и возможностями образовательной системы. Она направлена на решение ключевых вызовов, с которыми сталкиваются российские экспортеры, включая необходимость формирования новых логистических цепочек, освоения альтернативных финансовых инструментов и глубокого понимания рынков стран-партнеров.

    В рамках программы предусмотрена масштабная модернизация образовательного процесса. В ближайшие годы планируется: разработка 180 учебно-методических комплексов и онлайн-курсов по актуальным направлениям ВЭД, профессиональная переподготовка 3 тыс. преподавателей вузов, проведение 20 международных мероприятий по обмену опытом с участием вузов стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, актуализация федеральных образовательных стандартов с учетом новых требований к специалистам.

    Координацию работы возьмет на себя созданный для этих целей Методический центр на базе Всероссийской академии внешней торговли, который обеспечит взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и региональными властями. «Центр формируется как платформа сотрудничества ведущих вузов, представителей бизнеса и органов власти. Его работа строится по трем направлениям: мероприятия для школьников (олимпиады, профориентация, взаимодействие с родителями), внедрение образовательных модулей в вузах, привлечение бизнеса к подготовке студентов и преподавателей, повышение квалификации и переподготовка действующих специалистов по ВЭД», — отметила ректор ВАВТ Минэкономразвития Виттория Идрисова.

    По ее словам, в рамках пилотного запуска в течение 2024-2025 учебного года ВАВТ подготовил 10 образовательных модулей и реализовал программы повышения квалификации более 70 своих преподавателей по наиболее актуальным вопросам повестки ВЭД.

    В ходе обсуждения программы подготовки специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности участники обозначили ряд ключевых вопросов, требующих детальной проработки. Один из них — определение формата подготовки кадров: будет ли это отдельная специальность или набор компетенций, интегрированных в существующие профессии «Сейчас мы работаем над фундаментом, который обеспечит устойчивость экономики. Ценность программы не в оперативности подачи, а в том, чтобы найти ответы на все вопросы, ведь подготовка кадров для ВЭД — стратегическая задача для страны», — подчеркнул М. Решетников.

    После доработки программа будет направлена в правительство РФ для утверждения. Ожидается, что ее реализация позволит ежегодно выпускать до 25 тыс. специалистов, обладающих актуальными навыками для работы в условиях новых экономических реалий. Это станет значимым шагом в укреплении кадрового потенциала России в сфере международного сотрудничества и торговли.


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