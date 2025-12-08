Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Россия будет готовить индийских специалистов для работы в полярных водах
08.12.2025

Россия будет готовить индийских специалистов для работы в полярных водах

    • Россия будет готовить индийских специалистов для работы в полярных водах. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, меморандум об этом заключили Министерство транспорта РФ и Министерство портов, судоходства и водных путей Правительства Индии в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Индию.

    Документ направлен на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области торгового судоходства, а также на подготовку индийских специалистов для полярного плавания. Его подписание создает необходимую правовую основу для подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать в сложных условиях полярных вод.

    «Данное сотрудничество не только расширяет взаимодействие между Россией и Индией в морской сфере, но и направлено на обеспечение безопасности судоходства, а также сохранение морской среды в особенно чувствительных арктических регионах Мирового океана», – прокомментировал подписанный документ глава Минтранса Андрей Никитин.

    Напомним, ранее подобный меморандум был подписан с КНР

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.09.2025
    Товарооборот Россия – Индия в январе-июле 2025 года
    Снизился на 10,8%
    Только для подписчиков
    2025ИндияТоварооборот
    0
    29.05.2025
    Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания
    Доставила FESCO из Индии в Калининград
    FESCO ИндияКалининградНегабарит
    0
    14.01.2025
    Бангладеш может уступить Индии лидерство на рынке утилизации
    Стране не хватает «зеленых» судоразделочных верфей Темпы утилизации судов на мировом рынке находятся на […]
    БангладешИндиялидерствосуда на слом
    0
    25.03.2025
    FESCO впервые доставила партию индийского винограда во Владивосток
    Транзитное время Индии во Владивосток составило 35 дней.
    FESCO ВиноградИндияРефгрузы
    0
    26.03.2025
    День открытых дверей в Макаровке
    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает 30 марта 2025 года на День открытых дверей.
    День открытых дверейМакаровкаОбразование
    0
    10.02.2025
    Индия планирует создать национальную контейнерную линию
    И существенно увеличить долю судов под индийским флагом на глобальном рынке
    ИндияКонкуренцияКонтейнерная линияКонтейнеровозы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    Госрегулирование Показать всё
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •