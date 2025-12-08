Россия будет готовить индийских специалистов для работы в полярных водах. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, меморандум об этом заключили Министерство транспорта РФ и Министерство портов, судоходства и водных путей Правительства Индии в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Индию.

Документ направлен на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области торгового судоходства, а также на подготовку индийских специалистов для полярного плавания. Его подписание создает необходимую правовую основу для подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать в сложных условиях полярных вод.

«Данное сотрудничество не только расширяет взаимодействие между Россией и Индией в морской сфере, но и направлено на обеспечение безопасности судоходства, а также сохранение морской среды в особенно чувствительных арктических регионах Мирового океана», – прокомментировал подписанный документ глава Минтранса Андрей Никитин.

Напомним, ранее подобный меморандум был подписан с КНР.

Фото: Минтранс России