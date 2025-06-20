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NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
20.06.2025

NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс и морская линия NewNew Shipping из КНР заключили меморандум о расширении сотрудничества на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня. Подписи под документом поставили генеральный директор Глобал Портс Альберт Лихолёт и представитель New New Shipping Кэ Цзинь.

    Как сообщает ГК «Дело», в структуру которой входит Глобал Портс, стороны договорились объединить усилия для увеличения импортных и экспортных морских контейнерных грузоперевозок между Россией и Китаем через глубоководный порт Усть-Луга с использованием инфраструктуры «Усть-Лужского контейнерного терминала».

    New New Shipping планирует до конца 2025 поставить на маршрут контейнеровозы вместимостью до 4 тыс. TEU. В свою очередь, Глобал Портс обеспечит производственные мощности для бесперебойной и эффективной обработки нового флота.

    Срок действия соглашения составит пять лет.

    Глобал Портс и морская линия NewNew Shipping начали сотрудничество в Санкт-Петербурге в 2023 году. Компания выполняет регулярные контейнерные перевозки между терминалами Глобал Портс в Балтийском и Дальневосточном бассейнах и китайскими портами, в том числе Шанхаем, Нинбо, Циндао, Наньшой (Гуанчжоу). УЛКТ принял первый судозаход NewNew Shipping в июне 2024 года.

    УЛКТ может переваливать все типы контейнеров и все классы опасных грузов. Порт Усть-Луга обслуживает одна из крупнейших и самых современных припортовых станций Октябрьской железной дороги Лужская. Таким образом, порт имеет прямой выход на сеть железных дорог в обход загруженного Санкт-Петербургского ж/д узла, что позволяет оптимизировать цепочку и сократить время доставки экспортных и импортных грузов конечным получателям, отметили в ГК «Дело».

    Летом 2024 года на фоне восстановления контейнерооборота и растущего спроса на увеличение вместимости судов на российской Балтике УЛКТ увеличил допустимую осадку у своих причалов до 12,6 м.

    Фото: ГК «Дело»


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