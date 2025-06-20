Подписано соглашение о развитии морского порта Севастополь

Федеральное агентство морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт», Правительство Севастополя и стивидорная компания «АВАЛ» договорились о совместной реализации инвестиционного проекта по развитию морского порта Севастополь.

Как сообщает пресс-служба Росморпорта, соглашение об этом 19 июня во время Петербургского международного экономического форума подписали руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор компании-инвестора «АВАЛ» Игорь Чистяков.

В рамках соглашения стороны намерены объединить усилия, направленные на повышение грузооборота морского порта за счет реконструкции портовой инфраструктуры в бухте Камышовой, модернизации парка внутрипортовой механизации и грузового района.

В частности, ФГУП «Росморпорт» проработает вопрос о привлечении своего имущества в целях развития стивидорной деятельности. Правительство Севастополя будет участвовать в решении вопросов земельно-имущественного характера, а также информировать стороны о перспективной грузовой базе для перевалки в морском порту. Росморречфлот окажет всестороннюю поддержку проекту и выступит координатором, обеспечивая соблюдение требований законодательства при его реализации.

«В ближайшие годы совместно нам предстоит проработать и подготовить такие решения, как увеличение перспективной экспортно-импортной и каботажной грузовой базы с учетом нужд Севастополя, реконструкция объектов инфраструктуры морского порта, привлечение квалифицированных кадров в сфере морского транспорта», – сказал А.Тарасенко.

«Модернизация инфраструктуры в Камышовой бухте – важный шаг к укреплению роли морского порта Севастополь, ключевого транзитного узла Черноморского региона, а также развитию логистического потенциала города, повышению его инвестиционной привлекательности в текущих непростых условиях», – подчеркнул Сергей Пылин.

«Достаточно длительное время велось обсуждение, как запустить работу порта. Есть санкционные ограничения, менялись модели управления. Сегодня принято решение о привлечении партнеров – компании «АВАЛ», которая уже работает на Северной стороне и планирует инвестировать в порт в Камышовой бухте совместно с государственными инвестициями по линии федерального агентства», – сказал М.Развожаев.

Губернатор Севастополя отметил, что это долгосрочный проект, реализация которого рассчитана как минимум на несколько лет.

«Мы с воодушевлением смотрим на этот проект. Инвестор планирует на первом этапе вложить порядка 2 млрд в полное обновление инфраструктуры, создать площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом. Как только будут сняты санкционные ограничения, он заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы уже начинать работу», – добавил М.Развожаев.

Согласно подписанному документу, стороны разработают дорожную карту, которая определит конкретные мероприятия для развития стивидорной деятельности и модернизации морского порта.

Фото: Росморпорт