NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск

Китайская контейнерная линия NewNew Shipping, оператор логистического проекта «Арктический экспресс № 1» по Севморпути,в 2025 году выполнить заходы в порты Певек и Мурманск. Об этом сообщил представитель, NewNew Shipping Line Кэ Цзинь в ходе дискуссии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» в рамках ПМЭФ-2025.

Как отметил К. Цзинь, в 2024 году в рамках сервиса, соединяющего порты Китая и России через Северный морской путь, было выполнено 13 рейсов и перевезено свыше 20 тыс. TEU.

«Это не только результат китайско-российского сотрудничества, но и ключевой этап перехода арктических перевозок от сезонного к стабильному сервису. Хотя на текущий момент объем китайско-российских перевозок стал меньше, в этом году мы планируем расширить маршрут по Северному морскому пути: Китай — Певек и Китай – Мурманск», — сказал спикер.

В NewNew Shipping подчериквают, что расширение сервиса будет стимулировать региональное сотрудничество. «Мы понимаем перпестивы развития арктического судоходства для круглогодичного прохода по СМП», — добавил К. Цзинь.

Также спикер напомнил, что NewNew Shipping совместно с Росатомом реализует проект по строительству судов с ледовым классом Arc7. «Конечно, стоимость таких судов намного больше, чем обычных. Поэтому мы надеемся, что правительства Китая и России можно выделить какое-то профильное ведомство разработать меры поддержки в виде субсидий для судостроителей. Это поможет обеспечить истинную коммерцию по всему Севморпути», — призвал К. Цзинь.

Фото: SeaNews