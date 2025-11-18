Информационно-аналитическое агентство
Соглашение по подводной робототехнике для обеспечения безопасности мореплавания в портах
18.11.2025

    • сФГУП «Росморпорт» и АО «Обуховское» будут сотрудничать в разработке и применении робототехники, необходимой для обеспечения безопасности мореплавания в морских портах страны.

    Как сообщается на сайте Росморпорта, соответствующее соглашение заключили при участии руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко на XIX Международной выставке «Транспорт России» 18 ноября генеральный директор предприятия Сергей Пылин и генеральный директор санкт-петербургской компании-производителя судового оборудования Павел Козырь.

    Согласно документу, стороны также объединят усилия при проектировании и создании аппаратов и другой подводной техники, способной обследовать и обслуживать суда ФГУП «Росморпорт».

    Кроме того, достигнута договоренность о разработке и выпуске подводного роботизированного комплекса для очистки дна морских портов страны от нефти и нефтепродуктов.

    «Рассчитываем, что сотрудничество наших предприятий позволит выпустить принципиально новую технику, которую ФГУП «Росморпорт» будет применять в акваториях морских портов, решая свои ключевые уставные задачи. Постепенная роботизация важных процессов по обеспечению безопасности мореплавания, осмотра судов и снижения нагрузки на окружающую среду станет значительным подспорьем для отраслевых специалистов и выведет нашу работу на принципиально новый уровень», – рассказал С.Пылин.

    «Новая техника принесет большую пользу при решении ключевых стратегических задач по обеспечению безопасности судоходства в морских портах России. АО «Обуховское» планирует использовать в разработке подводных комплексов самые передовые отечественные конструкторские и технологические решения, в том числе с применением искусственного интеллекта», – сообщил П.Козырь.

    Стороны договорились обмениваться опытом и вести совместные научно-технические исследования. Конструкторское бюро компании АО «Обуховское» планирует представить прототипы разработок для ФГУП «Росморпорт» в ближайшие годы.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


  •  




