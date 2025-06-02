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Введена в опытную эксплуатацию система СУДС Петропавловск-Камчатский
02.06.2025

Введена в опытную эксплуатацию система СУДС Петропавловск-Камчатский

    • «Росморпорт» сообщил о вводе в опытную эксплуатацию системы управления движением судов Петропавловск-Камчатский. Самая восточная в стране СУДС стала пятой системой в стране, которую полностью перевели на российское программном обеспечении, подчеркнули на предприятии.

    СУДС оснащена отечественным оборудованием и информационной системой «СиПорт» от компании «Ситроникс». Управление судами через импортозамещенную программу запустят в промышленную эксплуатацию в июне этого года. В мае ее соответствие требованиям Минтранса России проверила рабочая группа «Росморпорта» во главе с заместителем генерального директора Сергеем Симоновым.

    СУДС Петропавловск-Камчатский построена за счет средств «Росморпорта» в 2024 году. Береговой комплекс обеспечивает гарантированное обнаружение и устойчивое сопровождение судов в Авачинской губе. Это 25-я по счету система, находящаяся в ведении предприятия.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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