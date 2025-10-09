Арктическому бассейновому филиалу Росморпорта передан причал для переработки генгрузов

На основании распоряжения Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе от 15.08.2025 №271-р за ФГУП «Росморпорт» закреплено на праве хозяйственного ведения и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2025 №388 передано в управление Арктического бассейнового филиала предприятия гидротехническое сооружение – причал для переработки генгрузов №2 в морском порту Архангельск, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Это гидротехническое сооружение построено в 1941 году, а в 1992 году произведена его реконструкция.

Причал, предназначенный для перевалки генеральных грузов, имеет протяженность 180 м, а глубины у кордона причальной стенки сооружения достигают от 9,5 до 9,7 м, что позволяет обрабатывать грузовые суда длиной до 174 м, шириной до 24,5 м и осадкой в грузу до 9,2 м.

До передачи предприятию объект недвижимого имущества находился в составе казны Российской Федерации.

По итогам проведения оценочных мероприятий указанное гидротехническое сооружение будет в установленном порядке передано в аренду заинтересованному оператору морского терминала, осуществляющему свою деятельность в морском порту Архангельск.

Фото: ФГУП «Росморпорт»