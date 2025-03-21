В Усть-Луге введена в эксплуатацию акватория терминала «Ультрамар»

Акватория многофункционального морского перегрузочного терминала «Ультрамар» в морском порту Усть-Луга введена в эксплуатацию в рамках этапа 2.1 проекта ее реконструкции, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Работы включены в нацпроект «Эффективная транспортная система» Федеральный проект «Развитие опорной сети морских портов».

Этап 2.1 предусматривает реконструкцию акватории с целью увеличения ее площади и углубления дна в районе причала № 1а для обеспечения подхода расчетных судов. Для достижения проектных параметров (до отметки -17,2 м) ФГУП «Росморпорт» было проведено дноуглубление в объеме 949,4 тыс. куб. м на площади 38,7 га.

Выполнение указанных работ с учетом ранее введенных причальных комплексов позволит повысить конкурентоспособность терминала и обеспечить безопасный заход судов с осадкой до 15,3 м.

Реализация этапа 2.1 проекта улучшит эксплуатационные характеристики терминала для приемки окатыша, горячебрикетированного железа (ГБЖ), а также чугуна с берегового верхнего склада и для их отгрузки на морской транспорт.

Общий грузооборот причального комплекса в результате реализации этапа 2.1 составит 4,2 млн тонн в год, в том числе окатыш – 2,7 млн тонн, ГБЖ – 0,5 млн тонн, чугун – 1 млн тонн.

Многофункциональный морской перегрузочный терминал «Ультрамар» расположен в непосредственной близости к Лужскому фарватеру №19. Объект предназначен для приемки с берегового склада, временного хранения и погрузки на судно навалочных грузов судопогрузочной машиной, а также генеральных грузов балансирными кранами.

Фото: Росморречфлот