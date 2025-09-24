Информационно-аналитическое агентство
В морском порту Усть-Луга Введены в эксплуатацию три гидротехнических сооружения
24.09.2025

    • В соответствии с разрешением Росморречфлота от 23.05.2015 № 47-20-БТ-39/22-2025-ФАМРТ введены в эксплуатацию построенные Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» в рамках строительства базы обеспечивающего флота в морском порту Усть-Луга причалы № 6А и № 6Б, а также берегоукрепление. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Строительство берегоукрепления осуществлялось в период с июля 2012 по июнь 2013 года. Причалы № 6А и № 6Б, в свою очередь, сооружены на основе построенного в период с декабря 2012 по сентябрь 2013 года оградительного мола в рамках проекта создания базы обеспечивающего флота. В 2022 году в ходе перепроектирования принято решение о создании на внешней стороне оградительного мола причала № 6.

    В июне 2024 года принято решение о выделении в проектной документации в отдельный этап работ строительства берегоукрепления и двух причалов, № 6А и № 6Б, вместо одного причала № 6 в целях создания условий для раздельной стоянки судов обеспечивающего флота. Росморречфлотом в установленном порядке по результатам корректировки проектной документации выдано разрешение на строительство от 07.08.2024 № 47-20-БТ-39/56-2024-ФАМРТ для выделения создания вышеуказанных трех объектов в отдельный этап. В период с мая по декабрь 2024 года на оградительном моле в целях формирования причалов № 6А и № 6Б проведены работы по установке отбойных устройств, установке и антикоррозийному покрытию металлических конструкций, асфальтированию причалов № 6А и № 6Б для их окончательного ввода в эксплуатацию.

    Причалы № 6А и № 6Б предназначены для швартовки и безопасной стоянки судов. Сооружения имеют длины 176,5 и 164,8 м соответственно. Глубина у кордона причалов составляет 10 м. У данных объектов могут обрабатываться суда длиной до 116 м, шириной до 26,5 м и осадкой 8,5 м.

    Берегоукрепление протяженностью 69,3 м предназначено для защиты территории базы обеспечивающего флота от разрушений и размывов и иного вредного волнового воздействия.

    С вводом в эксплуатацию указанных сооружений в морском порту Усть-Луга появится возможность осуществлять безопасную стоянку судов портового и обеспечивающего флота: ледоколов, буксиров, лоцманских судов, нефтесборщиков, бонопостановщиков и иных плавсредств.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


