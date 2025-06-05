Введена в эксплуатацию акватория причала №1б в Усть-Луге

В морском порту Усть-Луга завершен очередной этап реконструкции морского терминала «Ультрамар» для перевалки минеральных удобрений, окатыша и чугуна.

Как сообщает Росморречфлот в своем телеграм-канале, в эксплуатацию введена акватория причала №1б. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Специалисты выполнили углубление дна до 17,2 м в районе причала №1б. Для достижения заявленных параметров поднято 288,44 тыс. куб. м грунта с участка площадью 5,08 га.

Обновленный причал 1б планируется использовать для перевалки удобрений в контейнерах и навалочных грузов. С учетом запущенных ранее причальных комплексов на терминале обеспечен безопасный заход судов с осадкой до 15,35 м.

Кроме того, отметили в Росморречфлоте, увеличенные площадь и глубина акватории улучшат эксплуатационные характеристики терминала для отгрузки с берегового склада на морской транспорт минеральных удобрений, окатыша, горяче-брикетированного железа и чугуна.

К 2030 году после полной реконструкции мощность «Ультрамара» вырастет с текущих 29,5 млн тонн до 44,5 млн тонн в год.

Фото: Росморречфлот