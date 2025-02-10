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Взрыв на танкере в Усть-Луге
10.02.2025

Взрыв на танкере в Усть-Луге

    • Утром в воскресенье на танкере «Koala», находящемся в порту Усть-Луга, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, сообщил Росморречфлот в своем телегрм-канале.

    Пострадавших нет. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.

    Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

    Уполномоченными службами проводится расследование инцидента.

    Фото: VesselFinder


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