Взрыв на танкере в Усть-Луге

Утром в воскресенье на танкере «Koala», находящемся в порту Усть-Луга, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, сообщил Росморречфлот в своем телегрм-канале.

Пострадавших нет. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

Уполномоченными службами проводится расследование инцидента.

Фото: VesselFinder