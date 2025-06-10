Взрыв на контейнеровозе у побережья Индии

У юго-западного побережья Индии на борту контейнеровоза «Wan Hai 503», следовавшего под сингапурским флагом, произошла серия взрывов и пожар. Как сообщает Splash со ссылкой на береговую охрану Индии, без вести пропали четыре члена экипажа.

Инцидент произошел 9 июня примерно в 80 км к юго-западу от побережья штата Керала. На борту контейнеровоза вместимостью 4,3 тыс. TEU, которым оперирует Wan Hai Lines, находилось 22 члена экипажа.

Восемнадцать членов экипажа, некоторые из которых получили травмы, спасены со спасательных шлюпок проходящим судном. Морское и портовое управление Сингапура (MPA) сообщило, что поисково-спасательная операция продолжается при поддержке индийской береговой охраны и индийских ВМС.

«На фото и видео, размещенных индийской береговой охраной в одной из соцсетей, видно, как из контейнеровоза валит густой черный дым, а несколько контейнеров повреждены и смещены. По словам индийских чиновников, которых цитирует Reuters, по меньшей мере 40 контейнеров упали в море после серии взрывов и пожара», – пишет издание.

Власти продолжают расследование причин инцидента и работают над поиском пропавших моряков – гражданина Тайваня, двух индонезийцев и одного гражданина Мьянмы.

По данным AIS, контейнеровоз, построенный в 2005 году, направлялся в Нава-Шева из порта Коломбо (Шри-Ланка).

Фото: Splash / Береговая охрана Индии