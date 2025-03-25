FESCO впервые доставила партию индийского винограда во Владивосток

Транспортная группа FESCO впервые организовала доставку свежего винограда в рефрижераторных контейнерах из Индии во Владивосток с трансшипментом в порту Шанхай, сообщили SeaNews в группе..

Оператором перевозки выступила компания «Дальрефтранс», отвечающая в FESCO за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима.

Виноград общей массой 80 тонн был погружен в 4 сорокафутовых рефконтейнера на складе индийского экспортера. После этого партию доставили в порт Нава-Шева, где погрузили на судно FESCO и отправили в Шанхай морским сервисом FESCO Baltorient Line (FBOL).

В китайском порту виноград был перегружен на другой контейнеровоз группы, который напрямую отправился во Владивостокский морской торговый порт в рамках линии FESCO China Direct Line (FCDL).

Транзитное время Индии во Владивосток составило 35 дней.

«Индийский виноград — сезонный продукт, который экспортируется в Россию с декабря по апрель. Это отличная альтернатива для привычных сортов из Южной Америки и Африки. Мы видим большой потенциал в новом маршруте, ведь Владивосток — это еще и логистический хаб, откуда грузы могут отправляться в другие дальневосточные регионы по каботажным маршрутам», — отметил генеральный директор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

FESCO, отметили в группе, активно развивает географию поставок грузов в рефконтейнерах. Так, в начале марта «Дальрефтранс» отправил из Новороссийска рефконтейнеры в два новых порта — Хамад (Катар) и Шувайх (Кувейт), а в январе впервые организовал доставку продуктов питания из Москвы в порт Джебель-Али (ОАЭ).

Фото: FESCO