FESCO выгрузила 1 240 тонн оборудования для АЭС «Аккую»

Транспортная группа FESCO провела разгрузку партии турбинно-генераторного оборудования для строящейся АЭС «Аккую» на грузовом терминале «Восточный» в Турции. Как сообщили SeaNews в группе, общий объем выгруженных механизмов составил 1 240 фрахтовых тонн.

Вес наиболее массивного элемента груза — статора — превышает 435 тонн. Вся техника была перегружена с судна при помощи причального крана, далее автотранспортом доставлялась на будущую АЭС. Груз перевозился с причала на гидравлических модульных осях и выгружался на складе с использованием портальной системы SBL-1100.

Общее количество перемещенного оборудования составило 139 грузовых мест. Механизмы предназначены для турбинного острова четвертого блока АЭС «Аккую».

FESCO является единым логистическим оператором грузового терминала «Восточный» АЭС «Аккую». В октябре 2024 года, напомнили в Группе, FESCO выиграла тендер и заключила новый договор с АО «Аккую Нуклеар» (компания госкорпорации «Росатом», отвечающая за проектирование, сооружение и последующую эксплуатацию АЭС) на погрузо-разгрузочные и транспортные услуги, формирование необходимой логистической инфраструктуры, обработку судов и грузов на терминале.

Фото: FESCO