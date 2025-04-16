Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO выгрузила 1 240 тонн оборудования для АЭС «Аккую»
16.04.2025

FESCO выгрузила 1 240 тонн оборудования для АЭС «Аккую»

    • Транспортная группа FESCO провела разгрузку партии турбинно-генераторного оборудования для строящейся АЭС «Аккую» на грузовом терминале «Восточный» в Турции. Как сообщили SeaNews в группе, общий объем выгруженных механизмов составил 1 240 фрахтовых тонн.

    Вес наиболее массивного элемента груза — статора — превышает 435 тонн. Вся техника была перегружена с судна при помощи причального крана, далее автотранспортом доставлялась на будущую АЭС. Груз перевозился с причала на гидравлических модульных осях и выгружался на складе с использованием портальной системы SBL-1100.

    Общее количество перемещенного оборудования составило 139 грузовых мест. Механизмы предназначены для турбинного острова четвертого блока АЭС «Аккую».

    FESCO является единым логистическим оператором грузового терминала «Восточный» АЭС «Аккую». В октябре 2024 года, напомнили в Группе, FESCO выиграла тендер и заключила новый договор с АО «Аккую Нуклеар» (компания госкорпорации «Росатом», отвечающая за проектирование, сооружение и последующую эксплуатацию АЭС) на погрузо-разгрузочные и транспортные услуги, формирование необходимой логистической инфраструктуры, обработку судов и грузов на терминале.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2025
    Расширение ротации сервиса FESCO Intra Asia Service
    Транспортная группа FESCO добавила в ротацию своей регулярной линии между Малайзией и Вьетнамом FESCO Intra Asia Service (FIAS) новый порт судозахода.
    FESCO Владивостокский контейнерный сервис МалайзияРотация портов
    0
    19.03.2025
    FESCO договорились с Taewoong Logistics
    О совместном развитии грузоперевозки между Россией и Южной Кореей
    FESCO Интермодальные перевозкиСоглашениеЮжная Корея
    0
    24.01.2025
    FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
    В 2024 году
    2024FESCO ВМТПИтоги
    0
    16.04.2025
    Новая техника на Туапсинском балкерном терминале
    На терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.
    ОборудованиеПогрузчикТуапсинский балкерный терминал
    0
    14.04.2025
    FESCO идет в Индонезию
    Первый судозаход в Джакарту планируется в апреле.
    FESCO Индонезияконтейнерный сервисРотация портов
    0
    10.04.2025
    Самосвалы проехали по жд в разобранном виде
    «РЖД Логистика» поделилась опытом реализации проекта по перевозке партии карьерных самосвалов.
    НегабаритРЖД ЛогистикаСамосвал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2025 M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    15.04.2025 Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    15.04.2025 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    14.04.2025 FESCO идет в Индонезию
    14.04.2025 «РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
    14.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •