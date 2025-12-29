Информационно-аналитическое агентство
Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округ
29.12.2025

Новый погрузчик на Туапсинском балкерном терминале

    • Парк техники специализированного комплекса по перевалке минеральных удобрений пополнил фронтальный погрузчик китайского производства, сообщили SeaNews на Туапсинском балкерном терминале. Сейчас он проходит обкатку.

    Объем ковша погрузчика составляет 5 м³, грузоподъёмность – 6,150 тонны. Он подходит для эксплуатации при температурах от — 20 до +40°С и влажности 100%.

    Погрузчик оснащен дополнительной защитой для работы в условиях перевалки удобрений в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

    На ТБТ погрузчик будет использоваться для зачистки секций склада минеральных удобрений при смене марок груза, а также для вспомогательных погрузочных работ.

    Всего на терминале на сегодня имеется 7 единиц техники.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


