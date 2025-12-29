Новый погрузчик на Туапсинском балкерном терминале

Парк техники специализированного комплекса по перевалке минеральных удобрений пополнил фронтальный погрузчик китайского производства, сообщили SeaNews на Туапсинском балкерном терминале. Сейчас он проходит обкатку.

Объем ковша погрузчика составляет 5 м³, грузоподъёмность – 6,150 тонны. Он подходит для эксплуатации при температурах от — 20 до +40°С и влажности 100%.

Погрузчик оснащен дополнительной защитой для работы в условиях перевалки удобрений в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

На ТБТ погрузчик будет использоваться для зачистки секций склада минеральных удобрений при смене марок груза, а также для вспомогательных погрузочных работ.

Всего на терминале на сегодня имеется 7 единиц техники.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»