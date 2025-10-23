Информационно-аналитическое агентство
Туапсинский балкерный терминал увеличил среднесуточную выгрузку
23.10.2025

Туапсинский балкерный терминал увеличил среднесуточную выгрузку

    • Туапсинский балкерный терминал увеличил среднесуточную выгрузку за 9 месяцев 2025 года на 26%, сообщили SeaNews на терминале.

    В среднем за сутки на терминале обрабатывали 96 вагонов с минеральными удобрениями, тогда как в таком же периоде прошлого года – 76.

    Не в первый раз за этот год команда терминала показала результат на уровне суточной перерабатывающей способности (ЕТП), который составляет 125 единиц. Так, в мае в среднем выгружали 108 вагонов в сутки, а 26 апреля было обработано 193 вагона.

    Поэтому сейчас изучается вопрос о возможности увеличения ЕТП на зимний период. Это позволило бы в ясные дни отгружать в адрес терминала больший объем удобрений, чем предусмотрено ЕТП, и компенсировать время простоев по причине осадков.

    Всего за январь-сентябрь на терминале обработали 26064 вагона.

    Доля прямых отправительских маршрутов в адрес ТБТ составила 100%.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


    Новости по теме
    30.05.2025
    Новые жд пути на Туапсинском балкерном терминале
    На Туапсинском балкерном терминале завершили работы в рамках инвестпроекта по развитию железнодорожной инфраструктуры.
    жд путиИнвестпроектТуапсинский балкерный терминал
    0
    02.09.2025
    Ремонтные работы на Туапсинском балкерном терминале
    Меняют подкрановые пути судопогрузочной машины
    ОборудованиеремонтСудопогрузочная машинаТуапсинский балкерный терминал
    0
    27.03.2025
    Рекордная выгрузка вагонов на Туапсинском балкерном
    100 вагонов за 12 часов выгрузил Туапсинский балкерный терминал.
    выгрузкаРекордТуапсинский балкерный терминал
    0
    16.04.2025
    Новая техника на Туапсинском балкерном терминале
    На терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.
    ОборудованиеПогрузчикТуапсинский балкерный терминал
    0
    20.10.2025
    Малый порт в Находке увеличил среднесуточную выгрузку вагонов
    На 27%
    выгрузкаМалый портУголь
    0


