Туапсинский балкерный терминал увеличил среднесуточную выгрузку за 9 месяцев 2025 года на 26%, сообщили SeaNews на терминале.

В среднем за сутки на терминале обрабатывали 96 вагонов с минеральными удобрениями, тогда как в таком же периоде прошлого года – 76.

Не в первый раз за этот год команда терминала показала результат на уровне суточной перерабатывающей способности (ЕТП), который составляет 125 единиц. Так, в мае в среднем выгружали 108 вагонов в сутки, а 26 апреля было обработано 193 вагона.

Поэтому сейчас изучается вопрос о возможности увеличения ЕТП на зимний период. Это позволило бы в ясные дни отгружать в адрес терминала больший объем удобрений, чем предусмотрено ЕТП, и компенсировать время простоев по причине осадков.

Всего за январь-сентябрь на терминале обработали 26064 вагона.

Доля прямых отправительских маршрутов в адрес ТБТ составила 100%.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»