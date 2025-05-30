Новые жд пути на Туапсинском балкерном терминале

На Туапсинском балкерном терминале завершили работы в рамках инвестпроекта по развитию железнодорожной инфраструктуры. Как сообщили SeaNews в компании, теперь внутри терминала появились два вспомогательных ж/д пути, благодаря которым ТБТ способен разместить на территории совокупно 35 вагонов.

«Удобрения – груз гигроскопичный, боится влаги. В период непогоды, когда погрузка на суда приостанавливается, мы накапливаем груз на складе и в вагонах. Наличие дополнительных путей позволяет сократить время маневров локомотива, а также создать буфер для накопления груза при погрузке прямым вариантом «вагон-судно», откинув на эти пути неполезные вагоны, тем самым продолжить выгрузку прочего груза на склад», — отметил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

Укладку путей, стрелочных переводов провели в технологические окна без остановки производства и потерь грузооборота.

Подрядчик — ООО «УРАЛ-ЖД-ГРУПП» (г. Челябинск) — выполнил все взятые на себя обязательства и завершил работы.

В настоящий момент ведется подготовка документации объекта к согласованию с РЖД.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»