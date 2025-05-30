Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые жд пути на Туапсинском балкерном терминале
30.05.2025

Новые жд пути на Туапсинском балкерном терминале

    • На Туапсинском балкерном терминале завершили работы в рамках инвестпроекта по развитию железнодорожной инфраструктуры. Как сообщили SeaNews в компании, теперь внутри терминала появились два вспомогательных ж/д пути, благодаря которым ТБТ способен разместить на территории совокупно 35 вагонов.

    «Удобрения – груз гигроскопичный, боится влаги. В период непогоды, когда погрузка на суда приостанавливается, мы накапливаем груз на складе и в вагонах. Наличие дополнительных путей позволяет сократить время маневров локомотива, а также создать буфер для накопления груза при погрузке прямым вариантом «вагон-судно», откинув на эти пути неполезные вагоны, тем самым продолжить выгрузку прочего груза на склад», — отметил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

    Укладку путей, стрелочных переводов провели в технологические окна без остановки производства и потерь грузооборота.

    Подрядчик — ООО «УРАЛ-ЖД-ГРУПП» (г. Челябинск) — выполнил все взятые на себя обязательства и завершил работы.

    В настоящий момент ведется подготовка документации объекта к согласованию с РЖД.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2025
    Новая техника на Туапсинском балкерном терминале
    На терминал поставили новый погрузчик китайского производства марки LIUGONG.
    ОборудованиеПогрузчикТуапсинский балкерный терминал
    0
    27.03.2025
    Рекордная выгрузка вагонов на Туапсинском балкерном
    100 вагонов за 12 часов выгрузил Туапсинский балкерный терминал.
    выгрузкаРекордТуапсинский балкерный терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях
    30.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2025
    29.05.2025 Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания
    28.05.2025 Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    28.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •