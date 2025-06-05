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В порту Темрюк введена в эксплуатацию акватория терминала по перевалке нефтепродуктов
05.06.2025

В порту Темрюк введена в эксплуатацию акватория терминала по перевалке нефтепродуктов

    • В соответствии с разрешением Росморречфлота введена в эксплуатацию акватория морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в морском порту Темрюк в рамках второго этапа проекта его строительства, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    В ходе реконструкции произведено дноуглубление акватории морского терминала, что позволило повысить безопасность прохождения судов и обеспечить подход к причалам №1 и №2. Площадь работ составила 39 074 кв. м.

    Проект начат в составе Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и предусматривал два этапа суммарной мощностью 2,1 млн тонн в год.

    На первом этапе построены и введены в эксплуатацию в октябре 2021 года два причала для перевалки нефтепродуктов, а также береговые сооружения. Второй этап включал в себя создание объектов федеральной собственности: операционной акватории и средств навигационного оборудования.

    Дальнейшее развитие терминала предполагается в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Инвестором выступает ООО «Темрюкмортранс».

    Основная цель проекта – обеспечение экспорта нефтепродуктов в направлении стран Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также каботажных перевозок. Дополнительный прирост грузооборота планируется на уровне 2,4 млн тонн в год.

    Фото: Росморпорт


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