Завершен первый этап строительства грузового терминала Нижний Бестях

Заместитель руководителя Росморречфлота Федор Шишлаков посетил площадку грузового терминала Нижний Бестях в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия), сообщает на своем сайте Росморречфлот.

На базе терминала реализуется проект мультимодального логистического комплекса, который соединяет водный, автомобильный и железнодорожный транспорт, обеспечивает перевалку грузов, в том числе нефтеналивных. На первом этапе текущая мощность терминала позволяет переваливать до 200 тыс. тонн грузов.

Росморречфлотом и Администрацией Ленского бассейна внутренних водных путей организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасного подхода судов к терминалу.

В ходе первого этапа реализации проекта создана причальная и береговая инфраструктура. Введены 8,2 км железнодорожных подъездных путей от станции Нижний Бестях до территории терминала. Функционирует локомотивное депо для обслуживания маневровых локомотивов. Мощность железнодорожной инфраструктуры позволяет принимать и перерабатывать более 700 тыс. тонн грузов круглогодично.

Ф.Шишлаков и руководство терминала обсудили перспективы развития комплекса – к 2027 году планируется ввод в эксплуатацию терминала наливных грузов.

Работы проводятся в рамках утвержденной Росморречфлотом и правительством Республики Саха (Якутия) «дорожной карты» по развитию перегрузочных комплексов в речных портах региона.

Напомним, Росморречфлот в тесном взаимодействии с субъектами РФ, бизнесом и научным сообществом организует работу по развитию потенциала внутренних водных путей и созданию в речных портах мультимодальных логистических центров, в которых взаимодействуют водный и наземный виды транспорта.

Фото: Росморречфлот