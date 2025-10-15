Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершен первый этап строительства грузового терминала Нижний Бестях
15.10.2025

Завершен первый этап строительства грузового терминала Нижний Бестях

    • Заместитель руководителя Росморречфлота Федор Шишлаков посетил площадку грузового терминала Нижний Бестях в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия), сообщает на своем сайте Росморречфлот.

    На базе терминала реализуется проект мультимодального логистического комплекса, который соединяет водный, автомобильный и железнодорожный транспорт, обеспечивает перевалку грузов, в том числе нефтеналивных. На первом этапе текущая мощность терминала позволяет переваливать до 200 тыс. тонн грузов.

    Росморречфлотом и Администрацией Ленского бассейна внутренних водных путей организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасного подхода судов к терминалу.

    В ходе первого этапа реализации проекта создана причальная и береговая инфраструктура. Введены 8,2 км железнодорожных подъездных путей от станции Нижний Бестях до территории терминала. Функционирует локомотивное депо для обслуживания маневровых локомотивов. Мощность железнодорожной инфраструктуры позволяет принимать и перерабатывать более 700 тыс. тонн грузов круглогодично.

    Ф.Шишлаков и руководство терминала обсудили перспективы развития комплекса – к 2027 году планируется ввод в эксплуатацию терминала наливных грузов.

    Работы проводятся в рамках утвержденной Росморречфлотом и правительством Республики Саха (Якутия) «дорожной карты» по развитию перегрузочных комплексов в речных портах региона.

    Напомним, Росморречфлот в тесном взаимодействии с субъектами РФ, бизнесом и научным сообществом организует работу по развитию потенциала внутренних водных путей и созданию в речных портах мультимодальных логистических центров, в которых взаимодействуют водный и наземный виды транспорта.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2025
    Куйбышевская железная дорога впервые реализует перевозку «железная дорога – река – море»
    В Сирию
    Железная дорогаКуйбышевская железная дорогамультимодальные перевозкипорт Тольятти
    0
    07.04.2025
    Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск
    «Якутия» стала четвертым по счету судном, построенным на «Балтийском заводе» по проекту 22220.
    Балтийский заводЛедоколОСКСудостроение
    0
    27.03.2025
    Глава Якутии: Эффективность Севморпути должна повышаться за счет развития транспортных коридоров «Север — Юг»
    И активного использования внутренних водных путей
    международные транспортные коридорыНиколаев Айсен СергеевичСевморпутьЯкутия
    0
    09.01.2025
    «ТрансКонтейнер» увеличил мощность терминала в Перми
    По итогам второго этапа модернизации мощность площадки вырастет еще в 2,2 раза.
    МодернизацияПермьТерминалТрансКонтейнер
    0
    08.04.2025
    Производственную линию Жатайской судоверфи планируют запустить 25 апреля
    Остались завершающие работы
    Жатайская судоверфьпроизводственная линияСтроительствоСудостроение
    0
    18.03.2025
    Проект развития перегрузочного комплекса на реке Лене
    Проект «дорожной карты» проекта рассмотрели на заседании рабочей группы в Росморречфлоте.
    Нижний Бестяхперегрузочный комплексРосморречфлотЯкутия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    13.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    Госрегулирование Показать всё
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •