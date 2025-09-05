Необходимо расширение финансовой поддержки северного завоза

Необходимо расширение мер финансовой поддержки северного завоза. Об этом заявил, выступая на экспертной сессии, посвященной вопросам совершенствования северного завоза, в рамках Восточного экономического форума глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

По его словам, в 2025 году для завоза 1,8 млн тонн грузов Якутии необходимо мобилизовать 72,8 млрд рублей. Существующих региональных мер поддержки недостаточно, особенно в условиях высокой стоимости коммерческих кредитов и опережающего роста цен на топливо.

В качестве системного решения глава региона предложил предоставлять бюджетные кредиты на срок до 3 лет, что соответствует длительному циклу оборачиваемости ресурсов в арктических районах, которая составляет от 220 до 250 дней, а по отдельным арктическим территориям – от 1,5 до 3 лет.

Особое внимание в своем выступлении А.Николаев уделил развитию опорной инфраструктуры. Он обозначил стратегическую важность строительства в Якутии нового глубоководного морского порта в селе Найба в районе Хараулахской бухты моря Лаптевых в 112 км от действующего морского порта Тикси.

Глава региона отметил, что новый порт заполнит критический пробел протяженностью 3,5 тыс. километров между портами Сабетта и Певек, создав ключевой элемент Трансарктического транспортного коридора и обеспечив возможности захода судов как для гражданских, так и для военных нужд.

Он также поддержал идею создания единого морского оператора и распространил ее на внутренние водные пути, предложив субсидировать перевозки не только между морскими портами, но и по связанным с ними речным артериям.

Важным инструментом оптимизации северного завоза А.Николаев назвал цифровизацию, поделившись опытом Якутии по запуску системы мониторинга, которая автоматизирует все процессы, связанные с обеспечением снабжения северных территорий.

«В Якутии уже успешно работает «цифровой двойник» северного завоза, созданный совместно с Востокгоспланом. Система позволяет отслеживать движение грузов, выявлять проблемы и оперативно реагировать на них, оптимизируя расходы», — цитирует А.Николаева пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

С учетом этого опыта было предложено создать на платформе «ГосТех» региональные сегменты федеральной государственной информационной системы «Северный завоз», что позволит всем субъектам в 1,5 раза сократить время и затраты на принятие управленческих решений.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА