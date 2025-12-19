Информационно-аналитическое агентство
Первая партия цветов на новом СВХ в Омске
19.12.2025

Грузооборот Чукотки в 2025 году вырос – ФТС

    • Грузооборот Чукотки в 2025 году вырос – ФТСАрктические морские суда «Норильский Никель» и «Надежда» ввезли последние партии импортных грузов в этом году, сообщает ФТС в своем канале в MAX. В период навигации с мая по декабрь в регионе деятельности Анадырского таможенного поста оформлено более 1,3 млн тонн грузов.

    Положительная динамика отмечается во всех морских пунктах пропуска Чукотки. На 60% вырос импорт спецтехники, запасных частей и расходных материалов для горной отрасли, ввезенных через морской пункт пропуска Провидения.

    Такой рост, поясняют в ФТС, связан с активным освоением Севморпути и расширением внешнеэкономической деятельности горнодобывающей отрасли Чукотки.

    Фото: ФТС


