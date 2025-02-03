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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
03.02.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024: выросла химического налива

    • В декабре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,3% относительно показателя аналогичного месяца 2023 года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024: выросла химического налива

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 69,8% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2023 года на 8,8%. Транзит уменьшился на 10,4%, каботаж на 25%. В импорте было перевалено на 16,2% меньше, чем годом ранее.

    В декабре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В декабре 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 30,2% и 20,3% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 20,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 2,4 раза. Химического налива было обработано на 28% больше, чем в декабре 2023 года, оборот черных металлов увеличился на 25,8%.

    Наиболее значительно, на 48,2% снизилась перевалка металлолома. Рефгрузов перевалили на 42% меньше, чем в декабре 2023 года, прочих генеральных грузов обработали на 40,5% меньше.

    В декабре 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 60,4%, доля порта Тамань была 12,5%, Туапсе – 8,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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