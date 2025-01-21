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Морские терминалы Глобал Портс увеличили контейнерооборот на 27,1%
21.01.2025

Морские терминалы Глобал Портс увеличили контейнерооборот на 27,1%

    • Международная компания акционерное общество «Глобал Портс Инвестментс» (далее «Глобал Портс» или «Компания», а вместе с дочерними компаниями и совместными предприятиями – «Холдинг», входит в Группу компаний «Дело») публикует операционные результаты за IV квартал и полный 2024 год.

    Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс в четвертом квартале увеличился на 13,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 299 тыс. TEU, что является максимальным квартальным показателем с 2021 года. Об этом SeaNews сообщили в Глобал Портс.

    За 2024 год морские терминалы холдинга перевалили 1,15 млн TEU, что на 27,1% больше, чем в 2023 году, и существенно опередили рынок по темпам роста.

    «С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота Глобал Портс опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне. Терминалы компании на Балтике активно наращивают перевалку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок», — отмечают в компании.

    Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам 2024 года составил 650 тыс. TEU, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.

    Холдинг продолжает наращивать перевалку неконтейнерных грузов: в 2024 году грузооборот достиг 6,6 млн тонн, увеличившись на 2,6% относительно 2023 года. 2024 год ознаменовался увеличением более маржинальной перевалки удобрений за счет постепенного снижения объема перевалки угля. В результате грузооборот угля на терминалах холдинга сократился в 2024 году на 15,7% относительно 2023 года, в то время как объем перевалки прочих неконтейнерных грузов вырос на 17,0%.

    В целом, по данным «Глобал Портс», в четвертом квартале 2024 года темпы роста российского рынка морской перевалки контейнеров ускорились до 18,6% г/г по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, в октябре-декабре морские терминалы России перевалили 1,46 млн TEU, что является рекордным квартальным показателем за всю историю российского рынка. В 2024 году рынок вырос на 14,1% и достиг 5,38 млн TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года.

    Среди морских бассейнов лидером по темпам роста в IV квартале и на протяжении всего 2024 года оставался Балтийский бассейн, объем перевалки в котором вырос на 17,7% и 34,4% в сравнении с 2023 годом соответственно. Темпы роста контейнерооборота в Дальневосточном бассейне в 2024 году замедлились до 5,0%, однако бассейн остается крупнейшим по объему морской перевалки в России. Контейнерооборот морских терминалов на Юге России (Азово-Черноморский и Каспийский бассейны) увеличился на 6,3% относительно 2023 года.

    Фото: Глобал Портс


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