Логистические итоги и прогнозы — 3

В 2025 году на рынке международных перевозок между Юго-Восточной Азией и Россией наблюдается значительное снижение ставок – и эта тенденция продолжится. Почему, объясняет Владимир Гамазков, руководитель отдела логистики Shuttle Logistic.

В первой половине 2024 года логистические компании столкнулись с очередным повышением стоимости фрахта. Первыми стали расти ставки на морские перевозки. К примеру, доставка груза по маршруту Шанхай – Владивосток до мая держалась на уровне 2000-2500 долларов за 40-футовый контейнер. Но с июня пошло резкое повышение ставок, которые увеличились в два раза до 4000 долларов за 40-футовый контейнер. Чтобы удержать себестоимость на прежнем уровне, многие логистические компании перешли на перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Это повлекло рост тарифов на эти перевозки в среднем в 1,5-2 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Стоит отметить, что для многих логистических компаний развитие перевозок различными видами транспорта стало важной частью стратегии, что позволило снизить зависимость от морских линий, уменьшить сроки и стоимость доставки.

В 2025 году на рынке международных перевозок между Юго-Восточной Азией и Россией наблюдается значительное снижение ставок – до 35%, особенно в железнодорожном сегменте. Стоимость доставки контейнера из Пекина в Москву упала с $8,5 тыс. до $6,5 тыс. за 40-футовый контейнер. Автомобильные перевозки по маршруту Шанхай – Москва подешевели с $14,5 тыс. до $11 тыс. Морские транспортировки также демонстрируют снижение стоимости: фрахт 40-футового контейнера из Шанхая во Владивосток упал с $4,1 тыс. до $3,2 тыс. Кроме того, линии предлагают СПОТ-тарифы, которые могут быть еще ниже представленных в коммерческих предложениях.

Среди причин снижения ставок можно отметить профицит контейнерного оборудования из-за перерыва в связи с празднованием китайского Нового года, что повлекло уменьшение ставок морского фрахта, поскольку перевозчики стремятся сохранить рентабельность и обеспечить заполняемость мощностей. Также наблюдается недостаточная загруженность морских линий, что в свою очередь влияет на уровень тарифов.

Мы ожидаем дальнейшего уменьшения ставок еще на 10-15%. Из основных причин – отсутствие роста спроса на перевозки, распределение грузопотока между всеми направлениями доставки. Однако мы не исключаем изменения ситуации в связи с сезонностью, а также политическими и экономическими факторами.

В 2025 году рынок логистических услуг продолжит развиваться, несмотря на все текущие вызовы. Ключевыми трендами могут стать автоматизация и внедрение ИИ во все сферы логистики; кооперация разных логистических продуктов; беспилотные технологии. Компании будут стремиться к созданию более устойчивых и менее зависимых от внешних факторов цепочек поставок. Конечно, главным ключом к улучшению всех процессов являются кадры – именно их адаптация к новым реалиям и вызовам будет способствовать росту компании.

Фото: Shuttle Logistic, Shipspotting

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