Новороссийский зерновой терминал достиг рекордных показателей перевалки

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ), входящий в состав «Деметра-Холдинг», по итогам 2024 года обновил рекорд по перевалке аграрных грузов на экспорт, отгрузке судов и приемке автомобилей. Об этом SeaNews сообщили в компании.

В 2024 году на НЗТ перевалено 7,2 млн тонн аграрных грузов — на 614 тыс. тонн выше итогового показателя 2023 года (6,6 млн тонн). Рост составил 9%. Этот результат был достигнут благодаря комплексным инвестициям в модернизацию оборудования и оптимизации технологических процессов на всех этапах производства, поясняют в компании.

Терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов: помимо зерновых, с НЗТ в 2024 году было отправлено 38 тыс. тонн мелассы, а также 6 тыс. тонн жирных кислот, перевалка которых началась в ноябре.

Также в прошедшем году НЗТ установил исторические максимумы по отгрузке судов и приемке автомобилей. Обработано 164 судна, количество принятых автомобилей достигло 116 тыс.

«Мы достигли рекордного объема перевалки в 7,2 млн тонн и на данный момент это максимально возможный показатель для терминала. К концу 2026 года мы планируем переваливать более 11 млн тонн аграрных грузов в год. Это станет возможным благодаря реализации ряда инвестиционных проектов: будут введены дополнительные мощности по приему грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта, планируется удлинение пристани и строительство причалов», — прокомментировал управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

Фото: НЗТ