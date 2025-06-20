Более 10,8 млрд рублей в третью очередь НЗТ

В рамках Петербургского международного экономического форума подписан трёхсторонний протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между Администрацией Краснодарского края, Администрацией города-героя Новороссийска и «Новороссийским Зерновым Терминалом» (входит в «Деметра-Холдинг»).

Как сообщили SeaNews в Холдинге, подписи под документом поставили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Проект предусматривает строительство третьей очереди терминального комплекса. На территории НЗТ появится новая железнодорожная инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла. Также будет создана перехватывающая парковка с управлением транспортом через электронную очередь Smartseeds.

Объем инвестиций составит более 10,8 млрд рублей, планируемый срок ввода новых объектов в эксплуатацию – 2029 год. Реализация инициативы повысит логистическую устойчивость экспортной инфраструктуры и создаст условия для более эффективной отгрузки аграрной продукции.

Стратегическое партнёрство предусматривает поддержку проекта со стороны властей региона и города в рамках действующего законодательства. Инвестор в лице «Деметра-Холдинг» обязуется выполнить строительство объектов, соблюдать экологические стандарты, привлекать местных подрядчиков и поставщиков, а также создать новые рабочие места.

«Инвестиции в совершенствование объектов агрологистической инфраструктуры – часть долгосрочной стратегии нашего холдинга, – подчеркнул А.Грибанов. – Мы уверены, что внедрение современных технологий и цифровизация процессов позволит значительно повысить эффективность работы Новороссийского Зернового Терминала и укрепить позиции России на мировом рынке экспорта зерновых».

«Модернизация перевалочных комплексов – это стратегический проект, имеющий первостепенное значение не только для экономики региона, но и страны. Мы говорим об экспорте зерна, и нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально прозрачным. Мы должны четко знать, сколько зерна готовим на реализацию. Достичь этого можно за счет современных портовых сооружений», – сказал В.Кондратьев.

«Развитие портовой инфраструктуры – ключевой фактор экономического роста нашего города. Реализация проекта позволит повысить эффективность работы всего транспортного узла, создать новые возможности для бизнеса всего региона, а также даст дополнительные рабочие места горожанам», – отметил А.Кравченко.

Фото: «Деметра-Холдинг»