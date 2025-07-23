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Основатель бренда Zara идет в портовый бизнес
23.07.2025

Основатель бренда Zara идет в портовый бизнес

    • Основатель крупнейшего в мире ритейлера модной одежды Zara испанский миллиардер Амансио Ортега приобрел 49% британского портового оператора PD Ports через своё инвестиционное подразделение Pontegadea. Продавец – компания по управлению альтернативными активами Brookfield Asset Management.

    В рамках сделки А.Ортега станет партнером Brookfield Asset Management, которая, в свою очередь, сохранит контроль над портовым бизнесом через свой публичный инфраструктурный фонд.

    Инвестиции, по некоторым оценкам, составили 2,7 млрд долларов.

    «Сделка знаменует собой значительную диверсификацию Pontegadea, которое до этого традиционно специализировалось на недвижимости, розничной торговле возобновляемых источниках энергии и телекоммуникационной инфраструктуре», — пишет издание.

    Компания PD Ports управляет 11 ключевыми портами в Великобритании, включая Тизпорт.

    Фото: PD Ports


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