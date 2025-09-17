Информационно-аналитическое агентство
В Архангельском порту построят логистический комплекс
17.09.2025

В Архангельском порту построят логистический комплекс

    • В Архангельском порту готовится к реализации масштабный проект — строительство современного логистического комплекса. Об это в свое телеграм-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский. Объем инвестиций — 2,5 млрд рублей.

    «С коллегами из Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», ООО «Багаж» и Архангельского тралового флота обсудили детали: на базе АТФ появятся новые холодильные помещения на 25 тысяч тонн продукции, комплекс для передержки живых водных биоресурсов объемом не менее 200 тонн и площадка для 400 рефрижераторных контейнеров», — говорится в сообщении.

    Инвесторы планируют завершить проектирование и получить разрешение на строительство уже к весне 2026 года, после чего начнется практическая работа. «Со своей стороны берем проект на сопровождение и окажем необходимую поддержку в решении рабочих вопросов», — подчеркнул губернатор.

    Фото: телеграм-канал губернатора Архангельской области

     


