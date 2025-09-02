Информационно-аналитическое агентство
Логистический центр в Татищевском уширении канала им. Москвы
02.09.2025

Логистический центр в Татищевском уширении канала им. Москвы

    • Вопрос строительства перегрузочного комплекса («мультимодального логистического центра») в Московской области обсуждался 1 сентября на совещании под руководством главы Росморречфлота Андрея Тарасенко.

    Как сообщает пресс-служба Агентства, в частности, обсуждалась реализация проекта на территории, прилегающей к акватории Татищевского уширения Канала им. Москвы.

    АО «Управляющая компания «БИОЭН» и АО «ФИРМА СПЕКТР» подтвердили готовность реализовать проект по строительству многофункционального производственно-логистического комплекса (МПЛК) на участке территории ориентировочной площадью 108 га.

    По словам руководителя Росморречфлота А.Тарасенко, МЛЦ позволит увеличить эффективность логистики и транзитный потенциал региона, снизит нагрузку на автодорожную инфраструктуру Московской области и Москвы.

    Фото: Росморречфлот


  •  




