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Проект развития перегрузочного комплекса на реке Лене
18.03.2025

Проект развития перегрузочного комплекса на реке Лене

    • В Якутии на реке Лене создадут перегрузочный комплекс, который соединит железнодорожный, автомобильный и речной транспорт и оптимизирует логистику доставки и транзита грузов. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, проект «дорожной карты» рассмотрели на заседании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова.

    В совещании приняли участие представители Минтранса Якутии, руководители предприятий, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров, а также организаций, обслуживающих объекты инфраструктуры.

    Ранее стороны определили, что создание перегрузочного комплекса планируется на базе транспортного узла в п. Нижний Бестях. Это основная перевалочная база доставки грузов в арктические и восточные районы республики с перспективой выхода в другие регионы и страны. 

    Участники внесли свои предложения по мероприятиям «дорожной карты» и срокам реализации. Так, например, во втором квартале 2025 года Минтранс региона совместно с АК «Железные дороги Якутии» проведёт анализ существующей и потенциальной грузовой базы, а также проведёт работу с заинтересованными грузоотправителями. Также специалисты произведут оценку существующих и перспективных типов судов.

    Уже в краткосрочной перспективе основные грузопотоки внутреннего водного транспорта могут быть перенаправлены на глубоководную часть реки Лены, минуя мелководный участок верховьев реки. Грузы будут доставляться по железной дороге до железнодорожной станции «Нижний Бестях» с перевалкой на речные суда и суда класса «река-море» и направляться как вниз по течению реки с выходом на Северный морской путь, так и вверх по течению реки в порты назначения на Лене и её притоках. Такая схема доставки грузов позволит снизить риски срыва поставки из-за сурового климата, оптимизировать транспортные расходы и сроки доставки грузов.

    О сотрудничестве по созданию перегрузочного комплекса руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и Глава Якутии Айсен Николаев договорились в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в ноябре 2024 года, напомнили в Росморречфлоте.

    Фото: Росморречфлот


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