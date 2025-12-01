Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Проект международного транспортного коридора «Мохэ-Найба»
01.12.2025

Проект международного транспортного коридора «Мохэ-Найба»

    • Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении на пленарном заседании Северного форума представил проект формирования международного транспортного коридора «Мохэ-Найба», сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

    Проект направлен на создание бесшовной транспортной системы от границ Китайской Народной Республики до Северного морского пути. Он предполагает создание единого комплекса, включающего портовые терминалы, судоходную инфраструктуру, сервисные центры и логистические узлы, связанные с железнодорожными и автомобильными магистралями.

    Выход к Северному морскому пути по реке Лена составит 3143 км, что в 2,5 раза короче участка Владивосток – Тикси (8000 км) Трансарктического транспортного коридора. В южном направлении планируется восстановление пункта пропуска «Джалинда», реконструкция железнодорожного участка Рейново – Сковородино и возведение моста через Амур. Ключевым элементом станет создание в Нижнем Бестяхе мультимодального логистического узла в связке со строительством Ленского моста на стыке трёх федеральных и пяти региональных автодорог.

    «Путь на мировые рынки станет на несколько тысяч километров короче, перевозка контейнеров тоже гораздо дешевле, скорость доставки тоже быстрее. И так как основная часть этой инфраструктуры уже фрагментарно создана, мы сейчас с Амурской областью, провинцией Хэйлунцзян (Китай), Российскими железными дорогами, Госкорпорацией «Росатом» плотно работаем над состыковкой всех этих фрагментов для того, чтобы этот путь, очень важный для Якутии, в целом для всей страны, начал работать уже в ближайшие годы», – сказал А.Николаев.

    По его оценке, грузопоток по новому транспортному коридору через десять лет может достичь около 20 млн тонн в год.

    Ещё одним важным проектом для страны А.Николаев назвал развитие агломерации Тикси-Найба как опорного пункта Арктической зоны страны. Согласно решению Президента России, в ближайшие годы в Булунском районе Якутии будет создан глубоководный морской порт Найба, который обеспечит судоходство в этом районе, обороноспособность страны, станет ключевым узлом Северного морского пути. 

    Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2025
    Проект развития перегрузочного комплекса на реке Лене
    Проект «дорожной карты» проекта рассмотрели на заседании рабочей группы в Росморречфлоте.
    Нижний Бестяхперегрузочный комплексРосморречфлотЯкутия
    0
    03.02.2025
    Первое судно на Жатайской судоверфи
    Начнут строить к концу первого квартала этого года
    Жатайская судоверфьСудостроениеЯкутия
    0
    08.04.2025
    Производственную линию Жатайской судоверфи планируют запустить 25 апреля
    Остались завершающие работы
    Жатайская судоверфьпроизводственная линияСтроительствоСудостроение
    0
    19.05.2025
    В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    И обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года
    АрктикапорученияПутин Владимир ВладимировичРосатом
    0
    21.02.2025
    Буксиры для Морспасслужбы прибыли на Камчатку
    Суда предназначены для работы на трассах Севморпути.
    АрктикаБуксирыГосморспасслужбаКамчатка
    0
    09.01.2025
    Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    Одна из задач Стратегии - наращивание международных торговых связей
    TransportАрктикаАТРВнешняя торговля
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    01.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%
    28.11.2025 Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу
    28.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 48, 2025
    28.11.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях
    27.11.2025 Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •