Проект международного транспортного коридора «Мохэ-Найба»

Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении на пленарном заседании Северного форума представил проект формирования международного транспортного коридора «Мохэ-Найба», сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Проект направлен на создание бесшовной транспортной системы от границ Китайской Народной Республики до Северного морского пути. Он предполагает создание единого комплекса, включающего портовые терминалы, судоходную инфраструктуру, сервисные центры и логистические узлы, связанные с железнодорожными и автомобильными магистралями.

Выход к Северному морскому пути по реке Лена составит 3143 км, что в 2,5 раза короче участка Владивосток – Тикси (8000 км) Трансарктического транспортного коридора. В южном направлении планируется восстановление пункта пропуска «Джалинда», реконструкция железнодорожного участка Рейново – Сковородино и возведение моста через Амур. Ключевым элементом станет создание в Нижнем Бестяхе мультимодального логистического узла в связке со строительством Ленского моста на стыке трёх федеральных и пяти региональных автодорог.

«Путь на мировые рынки станет на несколько тысяч километров короче, перевозка контейнеров тоже гораздо дешевле, скорость доставки тоже быстрее. И так как основная часть этой инфраструктуры уже фрагментарно создана, мы сейчас с Амурской областью, провинцией Хэйлунцзян (Китай), Российскими железными дорогами, Госкорпорацией «Росатом» плотно работаем над состыковкой всех этих фрагментов для того, чтобы этот путь, очень важный для Якутии, в целом для всей страны, начал работать уже в ближайшие годы», – сказал А.Николаев.

По его оценке, грузопоток по новому транспортному коридору через десять лет может достичь около 20 млн тонн в год.

Ещё одним важным проектом для страны А.Николаев назвал развитие агломерации Тикси-Найба как опорного пункта Арктической зоны страны. Согласно решению Президента России, в ближайшие годы в Булунском районе Якутии будет создан глубоководный морской порт Найба, который обеспечит судоходство в этом районе, обороноспособность страны, станет ключевым узлом Северного морского пути.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА