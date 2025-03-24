Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска

В 2025-2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

За счет федерального финансирования в ряде пунктов пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, что позволит сократить время проведения контрольных процедур.

Всего в рамках программы модернизации пунктов пропуска через государственную границу до 2030 года планируется реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем в два раза. Также до этого срока планируется завершить оснащение пунктов пропуска современным оборудованием.

«Согласно указу Президента «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года», к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года», – отмечают в пресс-службе правительства.