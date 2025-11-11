Информационно-аналитическое агентство
КТЖ обновляет парк локомотивов
11.11.2025

КТЖ обновляет парк локомотивов

    • КТЖ обновляет парк локомотивовВо время официального визита главы Казахстана в МША было подписано соглашение о привлечении 1.6 морд долларов на обновление парка локомотивов национального железнодорожного перевозчика Казахстан Темир Жолы.

    Как сообщили SeaNews в КТЖ, координатором финансирования выступает Citibank, гарантии предоставлены Экспортно-импортным банком США (US EXIM).

    Программа обновления парка рассчитана на 10 лет, локомотивы будут строиться в Казахстане на дочернем предприятии американской корпорации Wabtec – заводе Lokomotiv Kurastyru Zauyty в Астане. Передаваться заказчику они будут вплоть до 2038 года.

    Фото: пресс-служба КТЖ


