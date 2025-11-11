КТЖ обновляет парк локомотивов

Во время официального визита главы Казахстана в МША было подписано соглашение о привлечении 1.6 морд долларов на обновление парка локомотивов национального железнодорожного перевозчика Казахстан Темир Жолы.

Как сообщили SeaNews в КТЖ, координатором финансирования выступает Citibank, гарантии предоставлены Экспортно-импортным банком США (US EXIM).

Программа обновления парка рассчитана на 10 лет, локомотивы будут строиться в Казахстане на дочернем предприятии американской корпорации Wabtec – заводе Lokomotiv Kurastyru Zauyty в Астане. Передаваться заказчику они будут вплоть до 2038 года.

Фото: пресс-служба КТЖ