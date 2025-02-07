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США дали добро Premier Alliance
07.02.2025

США дали добро Premier Alliance

    • Федеральная морская комиссия США (FMC) после тщательного анализа одобрила заявку на создание альянса Premier Alliance, куда входят ONE, HMM и Yang Ming. Как сообщает Maritime Executive, новая коалиция начнет работать с 9 февраля.

    Заявка на создание Premier Alliance была подана 28 октября 2024 года тремя перевозчиками как преемниками альянса The Alliance, куда раньше помимо ONE, HMM и Yang Ming входил также Hapag-Lloyd. Соглашение автоматически вступило бы в силу через 45 дней, 12 декабря 2024 года, однако FMC для принятия решения потребовалась дополнительная информация. В частности, как отмечала комиссия, в заявке «недостает достаточных подробностей для проведения полного анализа потенциального конкурентного воздействия и того, полностью ли соглашение соответствует всем установленным требованиям».

    Это был уже второй в прошлом году случай, когда комиссия притормаживала заявку о создании коалиции контейнерных линий. Такое же решение было принято в отношении союза Maersk и Hapag-Lloyd – Gemini Cooperation.

    FMC дала добро Premier Alliance всего через несколько дней после начала работы альянса Gemini, предусматривающего новую систему маршрутной сети. «Эти линии намерены встряхнуть отрасль, и их сотрудничество меняет рабочие отношения на рынке морских контейнерных перевозок», – пишет издание.

    Напомним, ONE, HMM и Yang Ming заявили в сентябре 2024 года о решении продолжить свои рабочие отношения и расширить их, включая отдельное соглашение с MSC в рамках договора об обмене слотами на трейде Азия – Европа.

    Фото: ONE


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