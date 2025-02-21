Finished with engines

Легендарный пассажирский суперлайнер «United States» будет затоплен у побережья Флориды (США). Он станет самым большим в мире искусственным рифом, сообщает Maritime Executive.

По решению суда, судно больше не может занимать причал, у которого простоял больше 25 лет. Почти 10 лет практически одноименная некоммерческая организация SS United States Conservancy пыталась перепрофилировать лайнер в плавучий музей, собирая на это деньги, но в конечном итоге была вынуждена продать его, проиграв судебные процессы с арендодателем пирса.

«United States» выкупили власти округа Окалуса (штат Флорида) за 1 млн долларов осенью 2024 года. Согласно их планам, судно затопят в вертикальном положении и превратят в искусственный риф. Инвестиции в проект составят 10 млн долларов. Ожидается, что он откроется для дайверов в 2026 году.

«United States» был спущен на воду в 1952 году. При длине 302 м и водоизмещении более 45 тыс. тонн он стал самым большим пассажирским лайнером, построенном в США. Во время первого рейса он поставил рекорд скорости в обоих направлениях, став последним судном этого класса, завоевавшим «Голубую ленту Атлантики».

Судно был сконструировано так, чтобы оно могло проходить через Панамский канал и при необходимости могло быть оперативно перепрофилировано в военный корабль. При отделке пассажирской зоны, чтобы уменьшить вес и обеспечить скорость, не использовалось дерево.

За время своей «карьеры» лайнер совершил более 800 пересечений Атлантического океана и несколько круизов.

Через 17 лет эксплуатации лайнера судовладелец на фоне конкуренции с пассажирскими авиаперевозками поставил лайнер на прикол. Судно несколько раз переходило из рук в руки. В 1998 году его внутренний интерьер был окончательно демонтирован на верфях Турции и Украины и продан с молотка. Спустя два года лайнер отбуксировали в Филадельфию.

Оцените технологический прогресс того времени:

«United States» был построен и введен в эксплуатацию в 1952 году не только ради перевозки почти 2 тыс. человек из США в Европу и обратно, но и как стратегическое судно, которое за 48 часов могло быть переоборудовано для доставки 15 тыс. солдат с одного континента на другой. На дворе шел 50-й год, в разгаре была холодная война, и реактивные самолеты не летали «стаями» из Старого Света в Новый.

В случае чего американцам был нужен свой корабль для оперативной доставки воинского контингента. Во время Второй мировой войны эту миссию выполняли английские суда «R.M.S. Queen Mary» и «R.M.S. Queen Elizabeth». Был еще один лайнер, который тягался с «Queen Mary» за «Голубую ленту» — французский «Normandie». Но этот лайнер постигла беда. Во время переоборудования порту Нью-Йорк в 1942 году судно, которое было куплено американским правительством и переименовано в «USS Lafayette», при проведении сварочных работ загорелось. Оно горело целую неделю, пока не легло на борт от десятков тысяч тонн закачанной в него воды. Это было хорошим уроком, и американцы решили построить полностью пожарозащищенное судно.

Стоит отметить, что вплоть до конца 70-х годов, когда «United States» уже был выведен из регулярной эксплуатации, форма и обводы нижней части корпуса и форма винтов были засекречены, как, впрочем, и максимальная скорость.

Для достижения невероятных показателей по скорости конструкторы разработали новаторское решение: максимально использовать в надстройке алюминий. Тем самым, будучи всего на 10 м короче «Queen Mary», по водоизмещению «United States» был меньше почти на 30 тыс. тонн. Форма же корпуса послужила предтечей для корпусов больших авианесущих крейсеров. Ширина лайнера была выбрана также не случайно. Недостатком английских и французских скоростных судов была невозможность прохождения (по ширине) через шлюзы Панамского канала. «United States» был на 2 м Уже шлюзов (по метру зазора с каждой стороны).

В плане безопасности, особенно пожарной, «United States» не имел себе равных. Единственной деревянной вещью был рояль Steinway&Sons, и его материал был пропитан негорючим составом.

35 узлов лайнер достигал при мощности турбин 150 тыс. лошадиных сил. Полная мощность турбин, заявленная производителем Westinghouse, равнялась 260 тыс. л.с. Инженеры сразу прикинули, что в пределе лайнер должен достичь скорости 43 узла, и он это почти сделал, не дотянув до крайнего предела всего 0,5 узла. Тем не менее, 4,5 узла — это невероятные 77 км/ч!

После испытаний корпус пришлось снова красить, так как краска в носовой части вся ободралась от воды. Впоследствии корпус подкрашивали по несколько раз за сезон, поскольку временами приходилось поддавать мазута, чтоб не выбиться из графика.

К слову сказать, за 17 лет службы «United States» ни разу не опоздал с приходом в порт назначения, даже когда в Нью-Йорке были забастовки докеров, и ни одно судно не могло самостоятельно пришвартоваться к причалу, кроме «Большого U», как его все называли.

Стоит ли удивляться, что в первом же рейсе «Большой U» завоевал «Голубую ленту Атлантики», преодолев расстояние от США до Великобритании за 3 дня, 10 часов и 40 минут при средней скорости 35,59 узлов или 65,91 км/ч. Этот рекорд, как и рекорд пересечения в обратном направлении, до сих пор принадлежит «United States». Он более чем на 8 часов побил рекорд «Queen Mary» 1938 года. Следует отметить, что в этом рейсе на лайнере находился его главный конструктор Уильям Гиббс, который дал распоряжение не превышать совокупную мощность турбин сверх 160 тыс. л.с. (это была максимальная мощность силовых установок «Queen Mary», и стояла цель проверить, как новое судно схожих размеров поведет себя по сравнению со «старушкой» «Королевой»)

«Золотые» годы лайнера пришлись на 1950-е, пока самолетное сообщение между материками не было налажено как следует. На нем путешествовали все: и президенты, и знаменитости. И даже «Мона Лиза», которую доверили перевезти на гастроли в Америку именно «United States».

Ну, а потом начались проблемы…

Прибыль падала, эксплуатационные расходы росли вследствие аппетитов профсоюзов работников водного транспорта, и в середине 60-х стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Пробовали в зимнее время гонять на лайнере в круизы, но эта тема не была тогда так раскручена, как сейчас, и начинание провалилось.

Как бы то ни было, в 1969 году капитан отдал приказ «finished with engines», и судно законсервировали до лучших времен.

До 1984 года «Большой U» оставался в превосходном состоянии. Даже постельное белье было заправлено. Но именно тогда его владелец, чтобы частично погасить долги, решился на демонтаж всего внутреннего убранства лайнера и продажу всей утвари с аукциона.

В середине 90-х, в очередной раз сменив хозяина, лайнер отправился уже не своим ходом в Турцию на реставрацию. Но там против того, что с лайнера будет снят вредный асбест и утилизирован в Турции, восстали «зеленые». Делать нечего, и лайнер по договоренности c «Севморзаводом» отправили в Севастополь…

По иронии судьбы, символ холодной войны оказался в сухом доке военного завода СССР. С лайнера сняли все, что еще представляло какой-то интерес в бытовом плане, а также всю асбестовую начинку. В 1996 году «United States» на буксире со скоростью 4 узла дошел до родных берегов и был постановлен на прикол у 82-го причала в Филадельфии.

(материал и фото сайта Drive2.ru)