Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – США в январе-июле 2022
17.07.2025

Товарооборот Россия – США в январе-мае 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2025
    Товарооборот Россия – Финляндия в январе 2025 года
    Снизился на 49,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотФинляндия
    0
    17.03.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2025
    Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр подросли.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    17.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 3 неделя 2025
    Стоимость топлива продолжает расти
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    12.05.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025: снизилась перевалка руды
    Экспорт сократился на 14,5%
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.04.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2025
    Ставки на уровне прошлой недели
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    17.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2025
    Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2025 Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025
    16.07.2025 Контейнерный рынок продолжает снижаться
    16.07.2025 Объем выбросов СО2 в Евросоюзе вырос на 45%
    16.07.2025 ONE перезапускает сервисы на Балтике
    15.07.2025 Первые отечественные контейнеры-цистерны для транспортировки СУГ
    15.07.2025 Первый контейнерный поезд из Владивостока в Нижнекамск
    Госрегулирование Показать всё
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •