Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – США в январе-июле 2022
30.05.2025

Товарооборот Россия – США в первом квартале 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    22.05.2025
    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025
    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.
    2025ПогрузкаРЖДХимические грузы
    0
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2025
    Ставки пошли вниз
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    27.01.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в 2024 году
    По данным национальной службы статистики Грузии, в 2024 году товарооборот между Россией и Грузией […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузияТоварооборот
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2025
    Ставки повысились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях
    30.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2025
    29.05.2025 Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания
    28.05.2025 Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    28.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •