Аналитический дайджест SeaNews, 31 марта — 4 апреля 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2025

На 13 неделе 2025 года ставки на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года

По итогам 2024 года рейтинг десяти крупнейших контейнерных линий возглавили Maersk и CMA CGM.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале сократился на 15,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 13%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 15,6% относительно показателя февраля прошлого года.

О контейнерных трендах в Новороссийске

«Новороссийск за последние 10 лет пережил уже несколько кризисов. Но, как показывает статистика, мы достаточно быстро восстанавливаемся после кризиса», – генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка угля и кокса

В феврале этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,3%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 11,7% относительно показателя февраля прошлого года.

Грузы РЖД, 3 месяца 2025: минус 6%

По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 снизился на 11,7%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 17,8%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях

Экспорт, на долю которого приходилось 86,2% всего грузооборота, сократился.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025: выросла перевалка черных металлов

В феврале 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 9%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,8% относительно показателя февраля 2024 года.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Казахстан в январе 2025 года

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе 2025 года составил 1,6 млрд долларов.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе 2025 года составил 407 тонн.

Товарооборот Россия – Германия в январе 2025 года

По итогам января 2025 года товарооборот между Россией и Германией составил 140,3 тыс. тонн.

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза в январе 2025 года составил 422,5 тыс. тонн.

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза в январе 2025 года составил 1,14 млн тонн.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь 2025

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе 2025 года в денежном выражении составил 663,2 млн евро.

Товарооборот Россия – Финляндия в январе 2025 года

По данным финской таможни, в январе 2025 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 12 млн евро.

Порты и шипппнг

Грузооборот морских портов Китая в 2024 году

В 2024 году грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,7%.

Топ-10 владельцев и операторов судов под флагом Сингапура

Рейтинг владельцев судов под сингапурским флагом возглавляет Maersk.

Грузооборот речных портов Китая в 2024 году

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в 2024 году увеличился на 3,7%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 14 неделя, 2025

На 14 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели остались на прежнем уровне.

Фрахтовый рынок Черного моря, 14 неделя, 2025

На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax почти на всех направлениях увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 14, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются двенадцатую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2025

На 14 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на всех направлениях не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2025

Почти во всех исследуемых портах подорожал морской газойль.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 14 неделя 2025

На 14 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах снизились.

Фото: Shipspotting