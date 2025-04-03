Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2025
03.04.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Увеличился на 11,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025
    Ставки не меняются три недели подряд
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    24.03.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    Поставки снижаются
    Только для подписчиков
    2025АвтотранспортГрузоперевозкиЕвросоюз
    0
    17.02.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2025
    Тренд на снижение сохраняется
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    13.03.2025
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за февраль 2025 года — online […]
    2025ПОРТСТАТ
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.04.2025 Кто лидирует на рынке контейнерных перевозок на Юге
    02.04.2025 ВМТП «Умный и безопасный порт»
    02.04.2025 ЦБ обрушил импорт китайских автомобилей
    02.04.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 снизился на 11,7%
    01.04.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    01.04.2025 Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ростанснадзора
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    24.03.2025 Определен единый морской оператор северного завоза
    24.03.2025 Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •