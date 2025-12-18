Грузооборот российских портов в ноябре 2025 вырос на 6,3%

Грузооборот всех морских портов России в ноябре 2025 года вырос на 6,3% относительно показателя ноября прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в ноябре 2025 года приходилось 80,1% всего грузооборота, увеличился на 7,5%. В каботаже было перевалено на 9,6% больше, чем годом ранее. Транзит остался на уровне аналогичного показателя прошлого года. Импорт снизился на 7,7%.

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,1% и 11,4% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых увеличилась на 31,4%. Зерна было обработано на 25,2% больше, чем в ноябре 2024 года. Оборот угля и кокса вырос на 23,7%.

На 27,8% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 16%, прочих насыпных грузов – на 7,5%.

В ноябре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31%, Дальневосточный бассейн обработал 30,4%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,9%, 9,3% и 1,4% соответственно.

