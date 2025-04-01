Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка угля и кокса
01.04.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка угля и кокса

    • В феврале 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 15,6% относительно показателя февраля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка угля и кокса

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 65,4% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 18,9%. Импорт составил на 14,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж сократился на 67,1%. Транзит вырос на 12,9%.

    В феврале этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,3%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В феврале 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 42,6% и 16,8% от общего объема перевалки соответственно. На уголь и кокс приходилось 12,8%, на зерно – 11,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 59,7%. Угля и кокса было обработано на 24,4% больше, чем в феврале 2024 года, оборот рефгрузов увеличился на 20,7%.

    Наиболее значительно, на 72,5% снизилась перевалка сжиженного газа. Зерна перевалили на 58,1% меньше, чем в феврале 2024 года, химического налива обработали на 57,9% меньше.

    В феврале 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 65,4%, доля порта Тамань была 14,2%, Туапсе – 8,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2025
    Ставки на отдельные направления снизились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    21.02.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%
    Экспорт увеличился на 40,2%, импорт – на 31,9%
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.01.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 выросла перевалка черных металлов
    В ноябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4%
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    26.02.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Увеличился на 11,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок снижается Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 3 […]
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2025 С 2000 года выжила половина контейнерных линий из топ-50
    31.03.2025 О контейнерных трендах в Новороссийске
    31.03.2025 Регулярный поезд из Китая на Москву
    31.03.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2025
    31.03.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале сократился на 15,1%
    28.03.2025 О восстановлении контейнеропотока через российские порты
    Госрегулирование Показать всё
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    24.03.2025 Определен единый морской оператор северного завоза
    24.03.2025 Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    21.03.2025 Таможенный пост два в одном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •