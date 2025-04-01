Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка угля и кокса

В феврале 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 15,6% относительно показателя февраля прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 65,4% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 18,9%. Импорт составил на 14,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж сократился на 67,1%. Транзит вырос на 12,9%.

В феврале этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,3%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В феврале 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 42,6% и 16,8% от общего объема перевалки соответственно. На уголь и кокс приходилось 12,8%, на зерно – 11,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 59,7%. Угля и кокса было обработано на 24,4% больше, чем в феврале 2024 года, оборот рефгрузов увеличился на 20,7%.

Наиболее значительно, на 72,5% снизилась перевалка сжиженного газа. Зерна перевалили на 58,1% меньше, чем в феврале 2024 года, химического налива обработали на 57,9% меньше.

В феврале 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 65,4%, доля порта Тамань была 14,2%, Туапсе – 8,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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