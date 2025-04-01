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Товарооборот между Россией и Германией в январе-марте 2022 года
01.04.2025

Товарооборот Россия – Германия в январе 2025 года

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