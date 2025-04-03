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Топ-10 владельцев и операторов судов под флагом Сингапура
03.04.2025

Топ-10 владельцев и операторов судов под флагом Сингапура

    • Американская Veson Nautical опубликовала топ-10 владельцев и топ-10 операторов судов под сингапурским флагом.

    Владельцы

    Как сообщили SeaNews в компании, рейтинг владельцев судов под сингапурским флагом возглавляет Maersk. Флот перевозчика насчитывает 119 таких судов суммарной стоимостью 6,35 млрд долларов.

    На втором месте Wan Hai Lines, владеющий 111 судами под флагом Сингапура. Сингапурский флот тайваньского перевозчика также оценивается в 6,35 млрд долларов.

    Третью строчку занимает сингапурская Pacific International Lines с 73 судами под национальным флагом совокупной стоимостью 2,87 млрд долларов.

    Evergreen находится на четвертом месте, в его флоте всего 58 судов под флагом Сингапура. Но, как отмечают в Veson Nautical, по стоимости он обгоняет даже лидера рейтинга – 6,47 млрд долларов. «Контейнеровозы Evergreen под флагом Сингапура – современные и исключительно большой вместимости», – подчеркивают в компании.

    На пятом месте – Grace Ocean Investment с 54 судами общей стоимости 2,2 млрд долларов.

    Во флоте NYK 39 судов под сингапурским флагом. Они оцениваются в 4,5 млрд долларов. И это шестое место.

    Операторы

    Лидер в рейтинге крупнейших операторов судов под флагом Сингапура как по стоимости, так и количеству судов – ONE. Во флоте перевозчика 236 таких судов суммарной стоимостью почти 22,2 млрд долларов.

    Eastern Pacific Shipping занимает второе место – 197 судов, которые оцениваются почти в 20 млрд долларов.

    На третьей позиции – Pacific International Lines, который оперирует 102 судами под флагом Сингапура стоимостью5,9 млрд долларов.

    В исследовании отмечается, что эти три оператора работают преимущественно в сегменте контейнерных перевозок, в котором за последнее время стоимость судов существенно выросла.

    Так, 15-летний контейнеровоз типоразмера Panamax вместимостью 4,3 тыс. TEU за год подорожал почти на 80% – с 20,7 млн долларов до 31,2 млн долларов. Это связано с возросшим спросом на контейнеровозы на фоне ситуации в регионе Красного моря.

    Фото: VesselFinder


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