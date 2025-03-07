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CMA CGM обошел Maersk
07.03.2025

CMA CGM обошел Maersk

    • На этой неделе произошло ожидаемое – CMA CGM поднялась на вторую строчку рейтинга крупнейших контейнерных линий, оттеснив Maersk на третье место.

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на последние данные Alphaliner, вместимость флота французского перевозчика, включая портфель заказов, достигла 5,42 млн TEU – на 140 тыс. TEU больше, чем у его датского конкурента.

    Впрочем, тоннаж нынешнего лидера рейтинга MSC, в настоящее время составляющий 8,47 млн TEU, превышает суммарную вместимость флота CMA CGM и Maersk вместе взятых.

    В первые месяцы этого года CMA CGM была самым активным покупателем судов на вторичном рынке, кроме того, линия недавно заказала на верфи CSSC Jiangnan Shipyard в Китае 12 контейнеровозов вместимостью 18 тыс. TEU с двухтопливными двигателями, работающими на СПГ в дополнение к серии из двенадцати 18-тысячников на СПГ, заказанной на корейской верфи HD Hyundai Heavy Industries.

    Maersk тем временем довольствуется флотом в пределах 4-4,4 млн TEU, придерживаясь стратегии, намеченной предыдущим CEO Сореном Скоу и продолжаемой нынешним руководителем Винсентом Клерком.

    Фото: Shipspotting / Gena Anfimov


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