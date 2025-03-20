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CMA CGM хочет купить бельгийского грузового авиаперевозчика
20.03.2025

CMA CGM хочет купить бельгийского грузового авиаперевозчика

    • Французская контейнерная линия CMA CGM подала заявку на приобретение бельгийской грузовой авиакомпании Air Belgium, сообщает Splash.

    Ранее была отменена сделка по поглощению Air Belgium консорциумом Air One Belgium, который подал апелляцию на это решение, слушание назначено на 3 апреля.

    Предложение CMA CGM будет рассмотрено судом в конце марта. Будущая сделка касается грузовых операций с сохранением бренда Air Belgium, а также предполагает приобретение ее четырех самолетов.

    Напомним, CMA CGM создала свое авиаподразделение CMA CGM Air Cargo в 2021 году. В настоящее время у компании четыре грузовых самолета. В этом году к ее воздушному флоту присоединятся еще два. С 2026 года CMA CGM Air Cargo увеличит провозные мощности за счет еще восьми самолетов нового поколения A350.

    Фото: CMA CGM


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