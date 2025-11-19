Финансовые показатели CMA CGM за третий квартал 2025 года

CMA CGM опубликовала финансовые показатели за третий квартал 2025 года.

В третьем квартале 2025 года выручка по группе снизилась на 11,3% к аналогичному периоду 2024 года до 14 млрд долларов. Показатель EBITDA сократился на 40,5% до 3 млрд долларов, чистая прибыль составила 749 млн долларов (-72,6%). Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 10,3 проц. пункта до 21%.

Как пояснили в группе, в 2025 году на мировую торговлю по-прежнему заметно влияет геополитическая напряженность, прежде всего в отношениях между США и их ключевыми партнёрами. На этом фоне показатели группы в третьем квартале снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с замедлением динамики морских перевозок. Тем не менее. результаты улучшились по отношению ко второму кварталу, когда торговля между Китаем и США практически прекратилась. Ситуация в Красном море и Аденском заливе продолжает приводить к серьёзным сбоям и осложнять операционную деятельность компании.

В третьем квартале 2025 года мировой рынок контейнерных перевозок развивался неоднозначно на фоне непредсказуемых изменений в торговой политике. Тем не менее объёмы оставались высокими благодаря активной региональной торговле и растущим потокам по направлению Юг – Юг, в то время как ключевые маршруты Восток – Запад переживали период перестройки.

В сегменте морских перевозок выручка сократилась на 17,4% до 9 млрд долларов, EBITDA – на 48,8% до 2,2 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 15,3 проц. пункта до 24,9%.

Объем перевозок составил почти 6,2 млн TEU, на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,4% больше относительно второго квартала 2025 года

Средняя выручка за TEU составила 1452 доллара, на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сегменте логистики выручка снизилась на 4,9% до 4,6 млрд долларов, EBITDA – на 6,8% до 428 млн долларов. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0,2 проц. пункта до 9,3%.

Основными факторами стали сложности на автомобильном рынке, которые негативно повлияли на показатели логистики готовых автомобилей и автомобильных перевозок, особенно в Европе, а также слабая динамика в сегменте управления грузоперевозками на фоне нестабильной рыночной ситуации.

Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 55% до 1,2 млрд долларов, EBITDA – на 97,9% до 299 млн долларов.

Фото: Shipspotting / Robbie Cox