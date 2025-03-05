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Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
05.03.2025

Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле

    •  «CMA CGM Iron», первый контейнеровоз компании, оборудованный двухтопливным двигателем, который работает на метаноле, совершил свой первый судозаход – в Сингапур. Как сообщили SeaNews в группе, это произошло 4 марта.

    Всего в серии, строящейся на верфи Hyunday Samho Heavy Industries в Южной Корее, 12 судов вместимостью 13 тыс. TEU. Сдача остальных судов, которые будут носить названия элементов таблицы Менделеева – «Cobalt», «Argon», «Platinum», «Mercury», «Helium», «Krypton», «Thorium», «Osmium», «Silver», «Copper», «Gold» – планируется в течение 2025-2026 года.

    Первый в серии «CMA CGM Iron» будет задействован на сервисе CIMEX1 между портами Азии и Ближнего Востока.

    Фото: CMA CGM


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