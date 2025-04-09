Grimaldi Group заказывает девять судов Ro-Pax на метаноле

Grimaldi Group заказал строительство девяти грузопассажирских паромов на китайской верфи China Merchant Jinling Shipyard. Стоимость сделки оценивается в 1,3 млрд долларов, сообщает Container News. Суда будут работать на метаноле.

Четыре судна будут под флагом Италии и эксплуатироваться под брендом Grimaldi Group, два – под флагом Греции и управляться греческим филиалом Minoan Lines. Эти суда относятся к классу Next Generation Med и будут задействованы на маршрутах в Средиземноморье. Длина каждого судна составит 229 м, грузовместимость – 3,3 тыс. линейных метров для накатных грузов плюс 300 автомобилей, пассажировместимость – до 2,5 тыс. человек.

Еще три судна класса Hansa Superstar, под флагом Финляндии, будут переданы во фрахт Finnlines для работы на маршрутах в Балтийском море. Их длина – 240 м, грузовместимость – 5.1 тыс. линейных для накатных грузов плюс 90 автомобилей, пассажировместимость – до 1,1 тыс. человек. Эти суда будут задействованы на маршруте Финляндия – Германия.

Поставка судов планируется в период с 2028 по 2030 год.

Фото: Grimaldi Group