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Grimaldi Group заказывает девять судов Ro-Pax на метаноле
09.04.2025

Grimaldi Group заказывает девять судов Ro-Pax на метаноле

    • Grimaldi Group заказал строительство девяти грузопассажирских паромов на китайской верфи China Merchant Jinling Shipyard. Стоимость сделки оценивается в 1,3 млрд долларов, сообщает Container News. Суда будут работать на метаноле.

    Четыре судна будут под флагом Италии и эксплуатироваться под брендом Grimaldi Group, два – под флагом Греции и управляться греческим филиалом Minoan Lines. Эти суда относятся к классу Next Generation Med и будут задействованы на маршрутах в Средиземноморье. Длина каждого судна составит 229 м, грузовместимость – 3,3 тыс. линейных метров для накатных грузов плюс 300 автомобилей, пассажировместимость – до 2,5 тыс. человек.

    Еще три судна класса Hansa Superstar, под флагом Финляндии, будут переданы во фрахт Finnlines для работы на маршрутах в Балтийском море. Их длина – 240 м, грузовместимость – 5.1 тыс. линейных для накатных грузов плюс 90 автомобилей, пассажировместимость – до 1,1 тыс. человек. Эти суда будут задействованы на маршруте Финляндия – Германия.

    Поставка судов планируется в период с 2028 по 2030 год.

    Фото: Grimaldi Group


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