HMM принял в эксплуатацию первый контейнеровоз на метаноле

В настоящее время в мире эксплуатируется 26 контейнеровозов, работающих на метаноле, еще 200таких судов заказано, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные DNV. Для сравнения, контейнеровозов на СПГ в мире насчитывается 166 единиц.

На этой неделе свой первый контейнеровоз на метаноле принял в эксплуатацию южнокорейский перевозчик HMM. Судно длиной 274 м и вместимостью 9 тыс. TEU получило название «HMM Green».

Серию контейнеровозов, работающих на метаноле, HMM заказал зимой 2023 года. Семь судов строятся на верфи HD Hyundai Samho Heavy Industries, еще два – на верфи HJ Shipbuilding & Construction. Поставка контейнеровозов планируется в этом году в рамках планов HMM по расширению флота и защите окружающей среды.

«HMM Green» забункеровали биометалоном в порту Шанхай. HMM рассчитывает, что использование биометанола позволит сократить выбросы CO2 до 65%, оксида серы и оксида азота до 80% по сравнению с традиционным судовым топливом. Судно оснащено различными «зелеными» технологиями, в том числе системой берегового питания и очистки балластных вод.

Новый контейнеровоз будет задействован на независимом сервисе HMM FIM на маршруте Дальний Восток – Индия – Средиземноморье. Ожидается, что 26 марта он прибудет в Пусан.

В конце этого года согласно своему стратегическому плану HMM намерен увеличить свои провозные мощности и достигнуть отметки в 1 млн TEU. HMM занимает 8-е место в рейтинге крупнейших контейнерных линий. Вместимость контейнерного флота в настоящее время составляет 922 тыс. TEU.

Фото: HMM